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Рашисти можуть шантажувати пацієнтів ліками, аби примусити до співпраці – Ляшко

Рашисти можуть шантажувати пацієнтів ліками, аби примусити до співпраці – Ляшко

Київ • УНН

 • 92087 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Російські окупанти можуть шантажувати пацієнтів ліками аби примусити до співпраці. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні Червоний хрест, Лікарі без кордонів, працюючи у тісній комунікації з МОЗ, працюють над тим, щоб на окуповані території потрапляли ліки, які життєво необхідні нашим пацієнтам. Є ще напрямки допомоги, але про них відкрито говорити не можу, оскільки, існує небезпека, що окупанти будуть примушувати до співпраці, шантажуючи отриманням медпрепаратів», – заявив Ляшко.

Деталі

За словами Ляшка, МОЗ працює над тим, щоб досить швидко проводити дослідження та виявляти можливі спалахи інфекційних хвороб на окупованих територіях та біля лінії зіткнення.

«На територіях, підконтрольних Україні, ми проводимо дослідження як пацієнтів, так і навколишнього середовища, аби якомога швидше відреагувати на спалахи можливих інфекційних хвороб. На окупованих територіях така робота дещо ускладнена, але робимо все можливе», – наголосив очільник МОЗ.

Ляшко зазначив, що на деокупованих територіях відразу відновлюють роботу медичних закладів, якщо логістика ускладнена, то там працюють мобільні бригади швидкої.

«Ми вже маємо план відновлення медичної сфери України. Наразі відновлено 32 заклади МОЗ. Що стосується центрів санітарно-медичної допомоги, то вони працюють у інших пристосованих для цього приміщеннях, поки ведуться роботи з відбудови приміщень», – сказав Ляшко.

Доповнення

Ляшко повідомляв, що російська федерація жодного разу не відкрила гуманітарний коридор для того, щоб українська сторона могла завезти ліки на території, де рашисти намагаються встановити окупаційний режим.

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