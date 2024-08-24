Рано оценивать ситуацию в курской области - Белый дом

В Белом доме считают, что пока рано оценивать ситуацию в курской области, при этом видят, что россия перебросила ресурсы, чтобы противодействовать украинским действиям. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби на брифинге 23 августа, пишет УНН.

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По его словам, США наблюдают за рисками эскалации с начала войны, и это не изменится. «Мы всегда будем обеспокоены тем, что агрессия в Украине может вызвать эскалацию на европейском континенте», - отметил Кирби.

«Я думаю, что сейчас слишком рано, чтобы знать, что происходит в курской области. Я вам скажу, что россияне перебросили определенные ресурсы на эту территорию, чтобы попытаться помешать тому, что делают украинцы. Насколько это будет эффективным, каким будет результат, мы пока не знаем. Поэтому еще слишком рано, чтобы знать, то, что происходит в курской области, - с потенциальным влиянием, которое это может иметь в плане эскалации. Но это то, что нас по-прежнему беспокоит», - сказал Кирби.

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