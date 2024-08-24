Зарано оцінювати ситуацію в курській області - Білий дім

У Білому домі вважають, що поки рано оцінювати ситуацію в курській області, при цьому бачать, що росія перекинула ресурси, щоб протидіяти українським діям. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі на брифінгу 23 серпня, пише УНН.

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З його слів, США спостерігають за ризиками ескалації від початку війни, і це не зміниться. "Ми завжди будемо стурбовані тим, що агресія в Україні може спричинити ескалацію на європейському континенті", - зазначив Кірбі.

"Я думаю, що зараз занадто рано, щоб знати, що відбувається в курській області. Я вам скажу, що росіяни перекинули певні ресурси на цю територію, щоб спробувати перешкодити тому, що роблять українці. Наскільки це буде ефективним, яким буде результат, ми поки що не знаємо. Тому ще занадто рано, щоб знати, чи те, що відбувається в курській області, - з потенційним впливом, який це може мати в плані ескалації. Але це те, що нас, як і раніше, турбує", - сказав Кірбі.

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