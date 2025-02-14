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«Рамштайн» под председательством Британии: объявлены новые пакеты помощи для Украины

«Рамштайн» под председательством Британии: объявлены новые пакеты помощи для Украины

Киев  •  УНН

 • 8030 просмотра

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На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины партнеры объявили новые пакеты военной помощи. Дания передала F-16, а другие страны выделяют средства на дроны, танки и системы ПВО.

Впервые заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялось под председательством Великобритании. Ключевыми темами обсуждений стали дальнейшая поддержка Украины и координация военной помощи. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

По словам Рустема Умерова, на встрече международные партнеры подтвердили свою приверженность укреплению обороноспособности Украины и объявили о новых пакетах помощи. В частности, Дания уже передала большую часть обещанных истребителей F-16, а Великобритания окажет поддержку на 150 миллионов фунтов стерлингов, которая будет включать тысячи дронов, танки и бронемашины. 

Германия в ближайшее время отправит около сотни управляемых ракет IRIS-T, Нидерланды дополнительно передадут 25 бронированных гусеничных машин YRP для эвакуации раненых, а Чехия продолжит свою инициативу по регулярным поставкам боеприпасов. Финляндия будет инвестировать в производство тяжелой бронетехники для Украины, а Исландия выделит 5,5 миллиона евро на разминирование и оборонную промышленность. 

Также Литва продолжит вкладывать средства в украинский оборонно-промышленный комплекс. Норвегия заявила о вкладе в несколько коалиций, в частности 100 миллионов евро на интегрированную систему ПВО и ПРО, 240 миллионов евро на развитие морских возможностей и 50 миллионов евро на дроны. Швеция подтвердила долгосрочную поддержку Украины с бюджетом 2,3 миллиарда евро ежегодно, из которых 530 миллионов евро будут направлены на беспилотные технологии и боеприпасы, а 250 миллионов евро - в рамках "датской модели".

Несмотря на все вызовы, международное сообщество остается единым в своей поддержке Украины.

Умеров провел встречу с председательствующим на "Рамштайн" Хили: ожидает новых решений для усиления ВСУ12.02.25, 13:42 • 23727 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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