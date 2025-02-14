"Рамштайн" під головуванням Британії: оголошено нові пакети допомоги для України

Уперше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося під головуванням Великої Британії. Ключовими темами обговорень стали подальша підтримка України та координація військової допомоги. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

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За словами Рустема Умєрова, на зустрічі міжнародні партнери підтвердили свою відданість зміцненню обороноздатності України та оголосили про нові пакети допомоги. Зокрема, Данія вже передала більшу частину обіцяних винищувачів F-16, а Велика Британія надасть підтримку на 150 мільйонів фунтів стерлінгів, яка включатиме тисячі дронів, танки та бронемашини.

Німеччина найближчим часом відправить близько сотні керованих ракет IRIS-T, Нідерланди додатково передадуть 25 броньованих гусеничних машин YRP для евакуації поранених, а Чехія продовжить свою ініціативу з регулярного постачання боєприпасів. Фінляндія інвестуватиме у виробництво важкої бронетехніки для України, а Ісландія виділить 5,5 мільйона євро на розмінування та оборонну промисловість.

Також Литва продовжить вкладати кошти в український оборонно-промисловий комплекс. Норвегія заявила про внесок у кілька коаліцій, зокрема 100 мільйонів євро на інтегровану систему ППО та ПРО, 240 мільйонів євро на розвиток морських спроможностей та 50 мільйонів євро на дрони. Швеція підтвердила довгострокову підтримку України з бюджетом 2,3 мільярда євро щороку, з яких 530 мільйонів євро будуть спрямовані на безпілотні технології та боєприпаси, а 250 мільйонів євро – у межах "данської моделі".

Незважаючи на всі виклики, міжнародна спільнота залишається єдиною у своїй підтримці України.

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