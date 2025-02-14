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"Рамштайн" під головуванням Британії: оголошено нові пакети допомоги для України

"Рамштайн" під головуванням Британії: оголошено нові пакети допомоги для України

Київ • УНН

 • 55861 перегляди

На засіданні Контактної групи з питань оборони України партнери оголосили нові пакети військової допомоги. Данія передала F-16, а інші країни виділяють кошти на дрони, танки та системи ППО.

Уперше засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося під головуванням Великої Британії. Ключовими темами обговорень стали подальша підтримка України та координація військової допомоги. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

За словами Рустема Умєрова, на зустрічі міжнародні партнери підтвердили свою відданість зміцненню обороноздатності України та оголосили про нові пакети допомоги. Зокрема, Данія вже передала більшу частину обіцяних винищувачів F-16, а Велика Британія надасть підтримку на 150 мільйонів фунтів стерлінгів, яка включатиме тисячі дронів, танки та бронемашини. 

Німеччина найближчим часом відправить близько сотні керованих ракет IRIS-T, Нідерланди додатково передадуть 25 броньованих гусеничних машин YRP для евакуації поранених, а Чехія продовжить свою ініціативу з регулярного постачання боєприпасів. Фінляндія інвестуватиме у виробництво важкої бронетехніки для України, а Ісландія виділить 5,5 мільйона євро на розмінування та оборонну промисловість. 

Також Литва продовжить вкладати кошти в український оборонно-промисловий комплекс. Норвегія заявила про внесок у кілька коаліцій, зокрема 100 мільйонів євро на інтегровану систему ППО та ПРО, 240 мільйонів євро на розвиток морських спроможностей та 50 мільйонів євро на дрони. Швеція підтвердила довгострокову підтримку України з бюджетом 2,3 мільярда євро щороку, з яких 530 мільйонів євро будуть спрямовані на безпілотні технології та боєприпаси, а 250 мільйонів євро – у межах "данської моделі".

Незважаючи на всі виклики, міжнародна спільнота залишається єдиною у своїй підтримці України.

Умєров провів зустріч з головуючим на "Рамштайні" Гілі: очікує нових рішень для посилення ЗСУ12.02.25, 13:42 • 25260 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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