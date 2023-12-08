Ракетный удар рф по Днепропетровской области: количество пострадавших в Павлограде возросло до 8

Количество пострадавших в Павлограде в результате утренней ракетной атаки российских войск на Днепропетровскую область возросло до 8, двое из них все еще в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

По уточненной информации, в Павлограде из-за ракетной атаки пострадали 8 человек. Это мужчины от 32 до 66 лет. Двое из них будут приходить в себя дома. Остальные - в больнице. Двое раненых все еще в тяжелом состоянии - написал Лысак в Telegram.

Психологическую помощь, по данным главы ОВА, оказали 13 жителям.

Кроме Павлограда, Терновки и Юрьевской громады, по его словам, разрушения есть в Межирицкой громаде.

"В целом повреждены более 20 жилых домов и 9 хозяйственных построек. А еще гимназия. Задело и линии электропередачи", - указал глава ОВА.

Напомним

Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, сначала было известно об одном погибшем и 4 пострадавших людях.