Ракетный удар рф по Днепропетровской области: количество пострадавших в Павлограде возросло до 8
Киев • УНН
Восемь человек получили ранения в Павлограде, Украина, в результате российского ракетного обстрела, двое из них в тяжелом состоянии, также сообщается о повреждении инфраструктуры.
Количество пострадавших в Павлограде в результате утренней ракетной атаки российских войск на Днепропетровскую область возросло до 8, двое из них все еще в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
По уточненной информации, в Павлограде из-за ракетной атаки пострадали 8 человек. Это мужчины от 32 до 66 лет. Двое из них будут приходить в себя дома. Остальные - в больнице. Двое раненых все еще в тяжелом состоянии
Психологическую помощь, по данным главы ОВА, оказали 13 жителям.
Кроме Павлограда, Терновки и Юрьевской громады, по его словам, разрушения есть в Межирицкой громаде.
"В целом повреждены более 20 жилых домов и 9 хозяйственных построек. А еще гимназия. Задело и линии электропередачи", - указал глава ОВА.
Напомним
Российские войска сегодня утром нанесли ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, сначала было известно об одном погибшем и 4 пострадавших людях.
Ракетный удар рф по Днепропетровской области: количество пострадавших в Павлограде возросло до 8
Восемь человек получили ранения в Павлограде, Украина, в результате российского ракетного обстрела, двое из них в тяжелом состоянии, также сообщается о повреждении инфраструктуры.
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