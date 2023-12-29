Ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 8

В результате атаки рф на столицу количество жертв возросло до 8, еще 30 человек - пострадали. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Число жертв в результате ракетного удара по столице возросло. Спасатели достали из-под завалов еще 2 тела. Поэтому, по состоянию на 17:50 в Киеве, рашистские ракеты унесли жизни 8 человек. Еще 30 человек пострадали - сообщил Попко.

По его словам, поисково-спасательная операция еще не завершена.

Массированный ракетный удар по Украине: враг использовал ракеты, в которых уже обнаруживали иностранные компоненты

Напомним

Как сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат, сегодня рф запустила по Украине фактически все виды вооружения, которое имеет. Для удара были применены ракеты "Кинжал", "Калибр", Х-22 или Х-32 и "Шахматы".