Рада упростила оформление имущества для детей - закон

Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру приобретения имущества несовершеннолетними. Решение поддержали 285 народных депутатов. Об этом сообщают в Верховной Раде, передает УНН.

Речь идет о законопроекте №12254, который меняет подход к оформлению собственности на детей. Отныне для того, чтобы оформить на несовершеннолетнего недвижимость или транспортное средство, больше не нужно получать разрешение органов опеки и попечительства.

В парламенте объясняют, что такая процедура ранее усложняла процесс, хотя фактически речь шла об улучшении имущественного положения ребенка.

