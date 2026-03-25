Рада упростила оформление имущества для детей - закон
Киев • УНН
Парламент принял закон №12254 об упрощенном получении детьми недвижимости и автомобилей. Разрешение опеки остается необходимым только для продажи или раздела имущества.
Верховная Рада приняла закон, упрощающий процедуру приобретения имущества несовершеннолетними. Решение поддержали 285 народных депутатов. Об этом сообщают в Верховной Раде, передает УНН.
Детали
Речь идет о законопроекте №12254, который меняет подход к оформлению собственности на детей. Отныне для того, чтобы оформить на несовершеннолетнего недвижимость или транспортное средство, больше не нужно получать разрешение органов опеки и попечительства.
В парламенте объясняют, что такая процедура ранее усложняла процесс, хотя фактически речь шла об улучшении имущественного положения ребенка.
Отныне для получения ребенком в собственность недвижимости или автомобиля не нужно получать разрешение органа опеки и попечительства, поскольку это лишь улучшает его имущественное положение
В то же время контроль со стороны государства сохраняется в случаях, когда речь идет о распоряжении таким имуществом.
В частности, разрешение органов опеки и в дальнейшем будет необходимо в случае отчуждения, раздела или выделения имущества, принадлежащего несовершеннолетним.
Таким образом, закон упрощает процедуры получения имущества детьми, но оставляет предохранители для защиты их прав в будущем.
