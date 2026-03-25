Рада спростила оформлення майна для дітей - закон
Київ • УНН
Парламент ухвалив закон №12254 про спрощене отримання дітьми нерухомості та авто. Дозвіл опіки залишається потрібним лише для продажу або поділу майна.
Верховна Рада ухвалила закон, який спрощує процедуру набуття майна неповнолітніми. Рішення підтримали 285 народних депутатів. Про це повідомляють у Верховній Раді, передає УНН.
Деталі
Йдеться про законопроєкт №12254, який змінює підхід до оформлення власності на дітей. Відтепер для того, щоб оформити на неповнолітнього нерухомість або транспортний засіб, більше не потрібно отримувати дозвіл органів опіки та піклування.
У парламенті пояснюють, що така процедура раніше ускладнювала процес, хоча фактично йшлося про покращення майнового становища дитини.
Відтепер для отримання дитиною у власність нерухомості чи автомобіля не потрібно отримувати дозвіл органу опіки та піклування, оскільки це лише покращує її майнове становище
Водночас контроль з боку держави зберігається у випадках, коли йдеться про розпорядження таким майном.
Зокрема, дозвіл органів опіки і надалі буде необхідний у разі відчуження, поділу або виділу майна, що належить неповнолітнім.
Таким чином, закон спрощує процедури отримання майна дітьми, але залишає запобіжники для захисту їхніх прав у майбутньому.
