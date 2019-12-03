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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 87061 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 50545 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 112457 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 144126 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Рада приняла законопроект об отсрочке действия закона об уголовных проступках

Рада приняла законопроект об отсрочке действия закона об уголовных проступках

Киев  •  УНН

 • 14789 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона № 2155 об отсрочке вступления в силу закона об уголовных проступках. Соответствующее решение поддержали 328 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона № 2155 о внесении изменений в раздела II “Переходные положения” Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений” от 22 ноября 2018 г. № 2617-VIII “(относительно отсрочки времени вступления в действие) предусматривает усиление соблюдения режима законности, устранение рисков в правоприменении.

Так, закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” должен вступить в силу с 1 января 2020 года, а законопроект предусматривает отсрочку вступления в силу до 1 июля 2020 года.

Напомним, 22 апреля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений” № 7279-д.

После этого, 24 апреля, законопроект был опубликован в официальном парламентском издании “Голос Украины”.

Украинские Национальные Новости

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