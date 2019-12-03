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Рада ухвалила законопроект про відтермінування дії закону про кримінальні проступки

Рада ухвалила законопроект про відтермінування дії закону про кримінальні проступки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому проект закону № 2155 про відтермінування вступу в дію закону про кримінальні проступки. Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закона № 2155 про внесення змін до Розділу ІІ “Перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” від 22 листопада 2018 р. № 2617-VІІІ" (щодо відтермінування часу вступу в дію) передбачає посилення дотримання режиму законності, усунення ризиків у правозастосуванні.

Так, закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” має набрати чинності з 1 січня 2020 року, а законопроект передбачає відтермінування набрання чинності до 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, 22 квітня 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” № 7279-д.

Після цього, 24 квітня, законопроект було опубліковано в офіційному парламентському виданні “Голос України”.

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