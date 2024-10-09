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Рада отправила на доработку законопроект относительно ответственности за коррупцию: он направлен на приближение к ОЭСР

Рада отправила на доработку законопроект относительно ответственности за коррупцию: он направлен на приближение к ОЭСР

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 09:28  •  5598 просмотра

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Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №11443 об ответственности юрлиц за коррупционные правонарушения. Законопроект отправлен на доработку, хотя его принятие приближало бы Украину к членству в ОЭСР.

Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №11443 об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения, он отправлен на доработку, сообщил в среду народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

«Рада не приняла в первом чтении (#11443) по приведению в соответствие с международными стандартами ответственности юридических лиц за совершение коррупционных уголовных правонарушений «За» основу только - 214. Отправили субъекту инициативы на доработку (230). Это важный шаг, который приближает нас к членству в ОECD....але как есть», - написал Железняк.

Как сообщили в ВР, законодательная инициатива предлагает внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты, которыми предусмотреть в частности:

- основания для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера независимо от привлечения к уголовной ответственности физического лица;

- правила применения мер уголовно-правового характера и ограничения на ликвидацию юридических лиц по специальной процедуре;

- возможность применения специальной конфискации на основании постановления о применении мер уголовно-правового характера к юридическому лицу и случаи применения специальной конфискации на таком основании.

Рада поддержала законопроект, который позволяет назначать меньший срок заключения в случае сотрудничества со следствием9 октября 2024, 09:23 • 5992 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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