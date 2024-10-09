Рада відправила на доопрацювання законопроект щодо відповідальності за корупцію: він спрямований на наближення до ОЕСР

Верховна Рада не підтримала у першому читанні законопроект №11443 щодо відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення, його відправлено на доопрацювання, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Деталі

"Рада не схвалила у першому читанні( #11443) щодо приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних кримінальних правопорушень "За" основу лише - 214. Відправили суб'єкту ініціативи на доопрацювання (230). Це важливий крок, який наближає нас до членства у ОECD….але як є", - написав Железняк.

Як повідомили у ВР, законодавча ініціатива пропонує внести зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів, якими передбачити зокрема:

- підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру незалежно від притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи;

- правила застосування заходів кримінально-правового характеру та обмеження на ліквідацію юридичних осіб за спеціальною процедурою;

- можливість застосування спеціальної конфіскації на підставі ухвали про застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи та випадки застосування спеціальної конфіскації за такої підстави.

Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє призначати менший строк ув’язнення у випадку співпраці зі слідством