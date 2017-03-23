Р.Эрдоган пригрозил всем европейцам

"Если так будет продолжаться, ни один европеец, ни один житель Востока не сможет безопасно и спокойно гулять по улицам ни в одной стране мира", - заяввив политик.

При этом Р. Эрдоган призвал европейцев уважать демократию, свободу и права человека.