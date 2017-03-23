Р.Эрдоган пригрозил всем европейцам
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Если политика Европы по Анкары не изменится, ни один европеец не сможет чувствовать себя в безопасности ни в одной стране мира. Об этом заявил президент Турции, передает УНН со ссылкой на ВВС .
"Если так будет продолжаться, ни один европеец, ни один житель Востока не сможет безопасно и спокойно гулять по улицам ни в одной стране мира", - заяввив политик.
При этом Р. Эрдоган призвал европейцев уважать демократию, свободу и права человека.