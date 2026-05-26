путин разрешил армии рф вторгаться в другие страны из-за решений иностранных судов - каковы последствия

российский диктатор владимир путин подписал закон, расширяющий его право применять войска в других странах под предлогом "защиты россиян" от уголовного или судебного преследования. О том, что это означает, рассказывает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как отметили в Центре, отныне арест гражданина рф иностранным или международным судом, который москва не признает, является официальным основанием для задействования российских войск в других странах. На практике это может привести к войнам, подобным тем, которые россия вела в Молдове и Грузии, а сейчас ведет против Украины.

И хотя, вероятнее всего, эта норма останется неработающей и будет выполнять функцию психологического давления для защиты своих схем обхода санкций, она остается опасной, отметили в Центре.

Она может указывать на юридическую подготовку рф к будущим военным вторжениям. россия выстраивает универсальное законодательное оправдание для вооруженной интервенции против любого суверенного государства