путин отказался от перемирия, требуя прекращения военной помощи Украине, что свидетельствует о нежелании закончить войну - NYT

Президент рф владимир путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом отказался поддержать предложенное США и Украиной 30-дневное прекращение боевых действий. Вместо этого он согласился лишь на ограниченное приостановление ударов по энергетической инфраструктуре – и только при условии, что Украина сделает то же самое. Это решение лишь подтверждает нежелание кремля останавливать войну и его стремление сохранить преимущество на поле боя. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Как заявили в кремле, президент россии владимир путин впервые согласился на ограниченное прекращение огня по энергетической инфраструктуре, если Украина сделает то же самое.

Однако во время двух с половиной часового телефонного разговора с президентом Трампом российский лидер пока что отказался согласиться на 30-дневное прекращение огня, предложенное официальными лицами США и Украины. Это означает, что нападения на украинских мирных жителей, города и порты будут продолжаться, из-за того, что обе стороны борются за территорию и преимущество на переговорах.

Однако, если удары по энергетической инфраструктуре с обеих сторон действительно прекратятся, это будет означать первое взаимно согласованное прекращение атак за три года войны, которое Белый дом охарактеризовал как первый шаг к более широкому миру. Однако в частном порядке некоторые представители администрации признали, что путин, видимо, тянет время, соглашаясь лишь на то, чтобы казаться вовлеченным в мирные переговоры, одновременно наращивая свое преимущество на поле боя - подчеркивает издание.

Как пишет СМИ, прекращение огня по энергетическим объектам принесло бы пользу не только Украине, которая борется с постоянными атаками россии на ее энергосистему. Это также стало бы облегчением для кремля: Украина провела масштабные удары по нефтяным и газовым объектам в глубине российской территории, поставив под угрозу важнейший для москвы источник государственных доходов.

"Мы не салат и не компот для путина": Зеленский о возможных договоренностях без Украины

Американские и российские отчеты о звонке продемонстрировали пропасть, которая остается. Согласно заявлению кремля, путин настаивал, что длительный мир зависит от полного прекращения иностранной военной и разведывательной помощи Киеву.

По сути, путин требовал прекратить всю военную поддержку Украины, которую Соединенные Штаты и их союзники оказывали в течение трех лет отмечает издание.

По данным NYT, Трамп и вице-президент Дж. Д. Венс в своих заявлениях ранее критиковали расходы США на поддержку Киева, однако Белый дом не упомянул об этой теме в своем отчете о разговоре. В то же время Европа пообещала увеличить помощь Украине.

Результат звонка, похоже, оказался далеко не таким, на что надеялся Трамп в своем обращении к москве после нескольких дней оптимистичных заявлений из Белого дома о том, что мир достижим. Несмотря на публичный оптимизм Трампа, который он выразил в посте в своей соцсети, дата встречи двух президентов не была назначена. Не было заявлений об общих принципах прекращения войны.

Но были и жесты доброй воли. путин сказал, что россия освободит 23 тяжело раненых украинских солдат и проведет обмен пленными с Украиной в конце этого месяца, во время которого с каждой стороны будет передано по 175 пленных.

Напомним

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским диктатором владимиром путиным "был очень хорошим и продуктивным".

По его словам, "было обсуждено много элементов мирного договора, включая тот факт, что тысячи солдат гибнут, и президент путин, и президент Зеленский хотели бы, чтобы это закончилось".