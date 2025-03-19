путін відмовився від перемир’я, вимагаючи припинення військової допомоги Україні, що свідчить про небажання закінчити війну - NYT

Президент рф володимир путін у телефонній розмові з Дональдом Трампом відмовився підтримати запропоноване США та Україною 30-денне припинення бойових дій. Натомість він погодився лише на обмежене призупинення ударів по енергетичній інфраструктурі – і лише за умови, що Україна зробить те саме. Це рішення лише підтверджує небажання кремля зупиняти війну та його прагнення зберегти перевагу на полі бою. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

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Як заявили у кремлі, президент росії володимир путін вперше погодився на обмежене припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, якщо Україна зробить те саме.

Однак під час двох із половиною годинної телефонної розмови з президентом Трампом російський лідер поки що відмовився погодитися на 30-денне припинення вогню, запропоноване офіційними особами США та України. Це означає, що напади на українських мирних жителів, міста і порти триватимуть, через те, що обидві сторони борються за територію і перевагу на переговорах.

Проте, якщо удари по енергетичній інфраструктурі з обох боків справді припиняться, це означатиме перше взаємно узгоджене припинення атак за три роки війни, яке Білий дім охарактеризував як перший крок до ширшого миру. Однак у приватному порядку деякі представники адміністрації визнали, що путін, мабуть, тягне час, погоджуючись лише на те, щоб здаватися залученим у мирні переговори, водночас нарощуючи свою перевагу на полі бою - підкреслює видання.

Як пише ЗМІ, припинення вогню по енергетичних об'єктах принесло б користь не тільки Україні, яка бореться з постійними атаками росії на її енергосистему. Це також стало б полегшенням для кремля: Україна провела масштабні удари по нафтових і газових об'єктах у глибині російської території, поставивши під загрозу найважливіше для москви джерело державних доходів.

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Американські та російські звіти про дзвінок продемонстрували прірву, яка залишається. Згідно з заявою кремля, путін наполягав, що тривалий мир залежить від повного припинення іноземної військової та розвідувальної допомоги Києву.

По суті, путін вимагав припинити всю військову підтримку України, яку Сполучені Штати та їхні союзники надавали протягом трьох років зазначає видання.

За даними NYT, Трамп і віце-президент Дж. Д. Венс у своїх заявах раніше критикували витрати США на підтримку Києва, однак Білий дім не згадав про цю тему у своєму звіті про розмову. Водночас Європа пообіцяла збільшити допомогу Україні.

Результат дзвінка, схоже, виявився далеко не таким, на що сподівався Трамп у своєму зверненні до москви після кількох днів оптимістичних заяв з Білого дому про те, що мир досяжний. Незважаючи на публічний оптимізм Трампа, який він виразив у дописі в своїй соцмережі, дата зустрічі двох президентів не була призначена. Не було заяв про загальні принципи припинення війни.

Але були і жести доброї волі. путін сказав, що росія звільнить 23 тяжко поранених українських солдатів і проведе обмін полоненими з Україною наприкінці цього місяця, під час якого з кожного боку буде передано по 175 полонених.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що розмова із російським диктатором володимиром путіним "була дуже доброю і продуктивною".

За його словами, "було обговорено багато елементів мирного договору, включаючи той факт, що тисячі солдатів гинуть, і президент путін, і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося".