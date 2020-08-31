Психолог дала советы, как избежать социального хаоса в случае повторного усиления карантина

КИЕВ. 31 августа. УНН. Правительства государств по всему миру ищут пути обеспечения безопасности населения, пытаясь избежать возврата жестких карантинных мероприятий. Украина не стала исключением. Власти решили ввести адаптивный карантин, когда ограничения вводятся не по всей стране сразу, а на определенных территориях. Но врачи и эпидемиологи пока не берутся давать точный прогноз сезонного роста вирусной болезни, возбудитель которой все еще остается не до конца изученным. Несмотря на это не исключено усиление карантинных ограничений на большинстве или даже на всей территории страны. О том, как действовать власти чтобы убедить население в необходимости таких ограничительных мер, как снизить градус психологического напряжения журналист УНН поговорил с кандидатом психологических наук, медицинским психологом, экспертом по психологической кибербезопасности, президентом "Международной ассоциации независимых экспертов медиапространства" Натальей Бугаевой.

- Реально ли психологически вернуть население в состояние самоизоляции и соблюдения карантина учитывая заявление президента готовиться ко второй волне? Если да - то какими именно приемами, ведь большая часть населения просто не верит в ежедневные цифры?

Самое главное – это разъяснительная работа, которую необходимо проводить среди населения. Мир столкнулся не только с пандемией, связанной с распространением COVID-19, но и с информационным хаосом, обрушившимся на сознание людей. Сообщения в СМИ о стремительном распространении нового вируса в разных странах, сводки о росте числа заражённых и умерших от смертельно опасного заболевания людей, перемешивались с неполной, искажённой или же откровенно фейковой информацией, распространяющейся в интернет-пространстве, особенно в социальных сетях. Борьба с неправдивой информацией при пандемии в условиях нестабильной социальной, экономической и политической ситуации имеет важное значение, поскольку информационная перегрузка вызывает психологическую дестабилизацию населения и может привести к социальному хаосу.

- Какими психологическими приемами пользовалась власть, чтобы «запугать население», ведь главный санитарный врач сказал, что большинство ограничений были определенным ходом?

Я неоднократно комментировала в СМИ заявление главного санитарного врача и объясняла, что мысль, высказанная не точно официальным лицом, может приводить к подрыву у населения доверия к представителям официальных структур и официальным источникам информации. Усматривать в сказанном крамольные действия со стороны министерства здравоохранения или результат всемирного заговора не стоит, но всем, кто выступает с официальными заявлениями и даёт интервью, необходимо более внимательно относиться к правильности формулирования своих мыслей, чтобы не оказаться неверно понятыми.

- Как правильно повлиять на сознание граждан, чтобы они придерживались карантина, несмотря на то, что президент пьет кофе в кафе и передвигается по заведениям без маски?

Закон для всех одинаков и наилучшее убеждение – это личный пример правильного поведения в определённых ситуациях. Тем не менее, несоблюдение официальным лицом установленных правил не означает отмену этих правил как таковых. Каждый принимает для себя решение о том, какой пример поведения соответствует его убеждениям. Всё зависит от личной ответственности каждого. Хотите жить в правовом государстве – соблюдайте законы и правила, а не игнорируйте их, мотивируя это тем, что кто-то их не соблюдает. Полагаю, каждому необходимо задать себе вопрос – готовы ли вы нести ответственность за сохранение своего здоровья и жизни окружающих? От правильности расставленных акцентов будет в итоге зависеть результат.

- Какой психологический алгоритм действий необходимо выстроить для граждан, чтобы соблюдение карантина было ненавьязаним, а сознательным? И возможно ли это вообще?

Полагаю, что крайние карантинные меры, жёсткая социальная изоляция, прекращение работы учреждений и организаций, закрытие рынков и остановка транспорта приведут к тяжёлым экономическим и социальным последствиям. Наиболее правильным будет найти разумный баланс между контролем за соблюдением карантинных мер среди населения и продолжением социальной и экономической активности в условиях повышенной опасности для жизни и здоровья людей.

Для того, чтобы население правильно воспринимало ограничения и следовало им, необходимо отрегулировать ряд вопросов. Например, нужно решить проблему, связанную с нехваткой транспорта и нерегулярностью его движения, поскольку ограничение пассажиров в транспорте по числу сидячих мест в условиях недостающих транспортных единиц, вообще лишает ряд пассажиров возможности воспользоваться проездом. Кондукторы не позволяют людям сесть в транспорт по пути его следования из-за того, что все места уже заняты на начальных остановках. Люди не могут своевременно попасть на работу, в том числе в больницы, где лечат больных COVID-19. Это вызывает раздражение среди населения, которое в итоге выливается в нежелание следовать любым правилам соблюдения карантина.

Серьёзную проблему представляет отсутствие недорогих средств индивидуальной защиты, которые мог бы позволить себе приобрести каждый. Из-за требований находиться в общественных местах в маске, при том, что возможности у людей купить необходимое количество масок по доступной цене нет, многие носят одноразовые маски месяцами, вплоть до грязного состояния. Способствует ли это снижению роста заболеваемости коронавирусом? Вряд ли. Вот из-за этих противоречий и проблем в народе растёт раздражение, недоверие властям, протестные настроения, в итоге выливающиеся в нежелании соблюдать правила карантина.

Те, кто следуют правилам, тоже недовольны, поскольку контроль в общественных местах за соблюдением карантина среди населения выборочный и очень условный. Всё это приводит к тому, что люди начинают сомневаться в реальности существования COVID-19. Недооценивая опасность ситуации они игнорируют установленные правила, поскольку перестают видеть в них смысл. Одним из аргументов того, что коронавируса не существует, является то, что якобы никто не видел больных, перенёсших COVID-19. Необходимо дать возможность людям, преодолевшим это опасное вирусное заболевание или потерявшим из-за него близких, делиться со зрителями через СМИ своими историями, опытом и советами. Это сделает информацию о коронавирусе более реальной для тех, кто в него не верит и даст возможность избежать опасной стигматизации тех, кто перенёс это смертельное заболевание.

Необходимо серьёзное внимание уделять своевременному, грамотному информированию людей не только о распространении COVID-19, но и том, почему необходимо вводить или усиливать те или иные карантинные меры. По моему мнению, гибкий индивидуальный подход в регулировании карантинных мер в зависимости от динамики заболеваемости коронавирусом в каждой из областей является правильным. При этом следует понимать, что введение крупных штрафов в отношении физических лиц не принесёт желаемого результата. Штрафы должны быть ощутимыми, но не чрезмерными. Понимание того, что несоблюдение требований карантина не номинально, а неизбежно приведёт к ответственности и финансовым потерям будет более эффективным, чем непомерные штрафы, заплатить которые, большинство людей, просто не смогут из-за сложного финансового положения, вызванного экономическими последствиями введённого весной карантина. Поскольку карантин может затянуться на неопределённое время, это делать необходимо и чем скорее, тем лучше. Без реальной социальной, экономической и психологической поддержки государством различных категорий населения в условиях карантина, в том числе малого и среднего бизнеса, будет сложно избежать негативных последствий карантина, таких как безработица, рост преступности, аддикций, алкоголизма, наркомании и так далее.

Правильный, взвешенный подход к решению проблем в Украине, связанных с пандемией, ведение разъяснительной работы через СМИ, помогут снизить неопределённость, ослабят негативное влияние информационного хаоса на психику людей, дадут возможность избежать стигматизации больных, перенёсших коронавирусную инфекцию и позволят наладить эффективную коммуникацию власти и служб здравоохранения с населением.

При добровольном решении соблюдать карантин, который принимает каждый человек самостоятельно, существование в условиях вынужденных социальных ограничений не несёт той стрессовой нагрузки, с которой столкнулось население Украины при введении жёстких карантинных мер. Убеждение в соблюдении адаптивного карантина будет восприниматься людьми более адекватно и позволит снизить уровень психологического напряжения и сопротивления временным ограничениям.