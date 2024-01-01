ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
  •  106273 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
  •  109969 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
  •  113693 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
  •  117722 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  143002 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  157347 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
29 январь 2024, 10:09  •  147925 просмотра

Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  142518 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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Новости по теме

ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

Воздушные силы Украины предупреждают о ракете, направляющейся к Днепру.

Война • 01 январь 2024, 14:56  •  40575 просмотра
ВС ВСУ предупредили о ракете в направлении Днепра

Эммануэль Макрон обещает "год решимости", ознаменованный Олимпиадой-2024

В своем новогоднем обращении Макрон пообещал продуктивный 2024 год, с акцентом на предстоящие Олимпийские игры в Париже, в условиях повышенной безопасности из-за вероятных террористических угроз и национальных беспорядков.

Спорт • 01 январь 2024, 14:52  •  40531 просмотра
Эммануэль Макрон обещает "год решимости", ознаменованный Олимпиадой-2024

путин назвал 2024 год "годом семьи" и очертил идеологические приоритеты "русского мира" - ISW

Новогодняя речь путина подчеркнула российское единство и идеологию, отодвинув на второй план упоминания о войне, сигнализируя о сосредоточенности внутренней и внешней политики на "русском мире".

Война • 01 январь 2024, 14:50  •  102394 просмотра
путин назвал 2024 год "годом семьи" и очертил идеологические приоритеты "русского мира" - ISW

Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер

Волонтер говорит, военным передавали инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта.

Общество • 01 январь 2024, 14:50  •  255101 просмотра
Эксклюзив
Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер

Оккупанты атаковали Сумщину "шахедами", есть попадания, люди оказались под завалами

Вражеский БпЛА типа "шахед" попал в жилой двухэтажный дом в Эсманской громаде на Сумщине.

Война • 01 январь 2024, 14:49  •  33998 просмотра
Оккупанты атаковали Сумщину "шахедами", есть попадания, люди оказались под завалами

Британия готова ударить по хуситам, чтобы прекратить их атаки на торговые суда в Красном море

Великобритания готова нанести удар по хуситам в Красном море для защиты судоходства. В частности, рассматривается возможность переброски фрегата HMS "Ланкастер" в регион.

Война • 01 январь 2024, 14:44  •  32424 просмотра
Британия готова ударить по хуситам, чтобы прекратить их атаки на торговые суда в Красном море

Силы ПВО сбили над Сумской областью два "шахеда" - ОВА

Украинская противовоздушная оборона сбила два вражеских беспилотника "шахед" над Сумской области, в результате одного из них пострадала медсестра.

Война • 01 январь 2024, 14:28  •  32253 просмотра
Силы ПВО сбили над Сумской областью два "шахеда" - ОВА

В пригороде Киева работает ПВО

Силы противовоздушной обороны работают в пригороде столицы. Как сообщили в Воздушных силах, на Киев движутся вражеские беспилотники.

Война • 01 январь 2024, 14:19  •  42964 просмотра
В пригороде Киева работает ПВО

СМИ предсказывают банкротство компании Х Илона Маска уже в 2024 году

Financial Times прогнозирует, что социальная сеть Илона Маска столкнется с высоким риском банкротства в 2024 году из-за резкого падения рекламы и проблем с доходами.

Экономика • 01 январь 2024, 14:15  •  88744 просмотра
СМИ предсказывают банкротство компании Х Илона Маска уже в 2024 году

Собирают подписи в сопровождении военных: в Центре нацсопротивления о "выборах президента рф" на ВОТ

Подписи собирают "волонтеры", которые обходят дома местных в сопровождении российских военных.

Общество • 01 январь 2024, 14:14  •  39128 просмотра
Собирают подписи в сопровождении военных: в Центре нацсопротивления о "выборах президента рф" на ВОТ