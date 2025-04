Ведущие операторы сотовой связи США T-Mobile и Sprint договорились о слиянии

“Я очень рад объявить, что T-Mobile и Sprint договорились создать новую компанию. Этот большой и мощный конкурент станет локомотивом позитивных преобразований на благо всем потребителям и предприятиям США”, — отметил исполнительный директор.

Отвечая на вопрос журналистов позже, Леджер информировал о планах создать “мощную сеть сотовой связи и услуг в истории Соединенных Штатов”. После объединения компания под названием T-Mobile намерена нанять тысячи новых сотрудников для формирования в стране сверхскоростной мобильной сети 5G.

По данным специалистов телекомпании СNN, рыночная стоимость T-Mobile составляет 55 млрд долларов США, а Sprint — 26 млрд долл. Партнеры рассчитывают, что после слияния данный показатель совокупно приблизится к 146 млрд долларов. Оба оператора в 2014 году вели переговоры об объединении усилий, однако отказались от этой идеи из опасения перед санкциями со стороны администрации президента Барака Обамы из-за монополизации рынка сотовой связи.

Напомним, крупнейшие ритейлеры — британский J Sainsbury и американский Walmart — согласовывают детали сделки на сумму 10 млрд фунтов стерлингов (13,8 млрд долларов США) по объединению. Компании договариваются о слиянии принадлежащий Walmart продуктовой сети Asda с ее конкурентом Sainsbury’s.

I’m excited to announce that @TMobile & @Sprint

have reached an agreement to come together to form a new company — a larger, stronger competitor that will be a force for positive change for all US consumers and businesses! Watch this & click through for details.

— John Legere (@JohnLegere) 29 апреля 2018 г.