Ведущие операторы сотовой связи США T-Mobile и Sprint договорились о слиянии

$41.190.15
45.550.30
ukru
В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах
13:40 • 10991 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 25984 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 54526 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 99851 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 77414 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 119223 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 182616 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 274777 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 202527 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 271644 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.1м/с
67%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 107392 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 99989 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 94908 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 75741 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 84275 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 42471 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 85082 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 368096 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 331991 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 416803 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 10630 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 22229 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 28613 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 64369 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 271637 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Ведущие операторы сотовой связи США T-Mobile и Sprint договорились о слиянии

Киев • УНН

 • 11671 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Компании T-Mobile и Sprint, занимающие третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США, согласовывают детали сделки по объединению. О достижениях такого соглашения объявил в воскресенье главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер в своем Twitter, передает УНН.

Ведущие операторы сотовой связи США T-Mobile и Sprint договорились о слиянии

“Я очень рад объявить, что T-Mobile и Sprint договорились создать новую компанию. Этот большой и мощный конкурент станет локомотивом позитивных преобразований на благо всем потребителям и предприятиям США”, — отметил исполнительный директор.

Отвечая на вопрос журналистов позже, Леджер информировал о планах создать “мощную сеть сотовой связи и услуг в истории Соединенных Штатов”. После объединения компания под названием T-Mobile намерена нанять тысячи новых сотрудников для формирования в стране сверхскоростной мобильной сети 5G.

По данным специалистов телекомпании СNN, рыночная стоимость T-Mobile составляет 55 млрд долларов США, а Sprint — 26 млрд долл. Партнеры рассчитывают, что после слияния данный показатель совокупно приблизится к 146 млрд долларов. Оба оператора в 2014 году вели переговоры об объединении усилий, однако отказались от этой идеи из опасения перед санкциями со стороны администрации президента Барака Обамы из-за монополизации рынка сотовой связи.

Напомним, крупнейшие ритейлеры — британский J Sainsbury и американский Walmart — согласовывают детали сделки на сумму 10 млрд фунтов стерлингов (13,8 млрд долларов США) по объединению. Компании договариваются о слиянии принадлежащий Walmart продуктовой сети Asda с ее конкурентом Sainsbury’s.

I’m excited to announce that @TMobile & @Sprint
have reached an agreement to come together to form a new company — a larger, stronger competitor that will be a force for positive change for all US consumers and businesses! Watch this & click through for details.

— John Legere (@JohnLegere) 29 апреля 2018 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира
Brent
$64.52
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,905.90
Tesla
$230.28
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,518.85