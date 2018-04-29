Ведущие операторы сотовой связи США T-Mobile и Sprint договорились о слиянии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Компании T-Mobile и Sprint, занимающие третье и четвертое места в списке крупнейших операторов сотовой связи США, согласовывают детали сделки по объединению. О достижениях такого соглашения объявил в воскресенье главный исполнительный директор T-Mobile Джон Леджер в своем Twitter, передает УНН.
“Я очень рад объявить, что T-Mobile и Sprint договорились создать новую компанию. Этот большой и мощный конкурент станет локомотивом позитивных преобразований на благо всем потребителям и предприятиям США”, — отметил исполнительный директор.
Отвечая на вопрос журналистов позже, Леджер информировал о планах создать “мощную сеть сотовой связи и услуг в истории Соединенных Штатов”. После объединения компания под названием T-Mobile намерена нанять тысячи новых сотрудников для формирования в стране сверхскоростной мобильной сети 5G.
По данным специалистов телекомпании СNN, рыночная стоимость T-Mobile составляет 55 млрд долларов США, а Sprint — 26 млрд долл. Партнеры рассчитывают, что после слияния данный показатель совокупно приблизится к 146 млрд долларов. Оба оператора в 2014 году вели переговоры об объединении усилий, однако отказались от этой идеи из опасения перед санкциями со стороны администрации президента Барака Обамы из-за монополизации рынка сотовой связи.
Напомним, крупнейшие ритейлеры — британский J Sainsbury и американский Walmart — согласовывают детали сделки на сумму 10 млрд фунтов стерлингов (13,8 млрд долларов США) по объединению. Компании договариваются о слиянии принадлежащий Walmart продуктовой сети Asda с ее конкурентом Sainsbury’s.
I’m excited to announce that @TMobile & @Sprint
have reached an agreement to come together to form a new company — a larger, stronger competitor that will be a force for positive change for all US consumers and businesses! Watch this & click through for details.