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Провідні оператори стільникового зв'язку США T-Mobile і Sprint домовилися про злиття

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Компанії T-Mobile і Sprint, що займають третє і четверте місця в списку найбільших операторів стільникового зв'язку США, погоджують деталі угоди щодо об’єднання. Про досягнення такої угоди оголосив у неділю головний виконавчий директор T-Mobile Джон Леджер у своєму Twitter, інформує УНН.

Провідні оператори стільникового зв'язку США T-Mobile і Sprint домовилися про злиття

“Я дуже радий оголосити, що T-Mobile і Sprint домовилися утворити нову компанію. Цей великий і потужний конкурент стане локомотивом позитивних перетворень на благо всім споживачам і підприємствам США”, — зазначив виконавчий директор.

Відповідаючи на питання журналістів пізніше, Леджер інформував про плани створити “найпотужнішу мережу стільникового зв’язку і послуг в історії Сполучених Штатів”. Після об’єднання компанія під назвою T-Mobile має намір найняти тисячі нових співробітників для формування в країні надшвидкісної мобільної мережі 5G.

За даними фахівців телекомпанії СNN, ринкова вартість T-Mobile становить 55 млрд доларів США, а Sprint — 26 млрд дол. Партнери розраховують, що після злиття даний показник сукупно наблизиться до 146 млрд доларів. Обидва оператора в 2014 році вели переговори про об’єднання зусиль, однак відмовилися від цієї ідеї з побоювання санкцій з боку адміністрації президента Барака Обами за монополізацію ринку стільникового зв’язку.

Нагадаємо, найбільші ритейлери — британський J Sainsbury і американський Walmart — погоджують деталі угоди на суму 10 млрд фунтів стерлінгів (13,8 млрд доларів США) щодо об’єднання. Компанії домовляються про злиття належачої Walmart продуктової мережі Asda з її конкурентом Sainsbury’s.

I’m excited to announce that @TMobile & @Sprint
have reached an agreement to come together to form a new company – a larger, stronger competitor that will be a force for positive change for all US consumers and businesses! Watch this & click through for details.

— John Legere (@JohnLegere) 29 апреля 2018 г.

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