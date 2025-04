Протесты в Армении: началась новая волна задержаний активистов

Правоохранители также отметили, что через несколько часов отпустят всех задержанных.



Ранее стало известно, что полиция начала задерживать оппозиционных активистов на площади Франции. По некоторой информации, с площади вывезли три автобуса с протестующими.

Полиция осталась на площади и перекрыла дороги в нескольких направлениях.

Как сообщал УНН, колонна демонстрантов в Ереване, возглавляемая оппозиционером Николом Пашиняном, заблокировала резиденцию премьер-министра по адресу Баграмяна 26.

Вчера в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

Students being apprehended from France Square earlier today. Vid by Roubina Margossian #Yerevan #Armenia #RejectSerzh pic.twitter.com/mF3p5cUp8U

- EVN Report (@evn_report) 18 апреля 2018