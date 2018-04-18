Протесты в Армении: началась новая волна задержаний активистов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В среду во время протестов в Ереване против нового премьер-министра правоохранители задержали 68 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News.am.
Правоохранители также отметили, что через несколько часов отпустят всех задержанных.
Ранее стало известно, что полиция начала задерживать оппозиционных активистов на площади Франции. По некоторой информации, с площади вывезли три автобуса с протестующими.
Полиция осталась на площади и перекрыла дороги в нескольких направлениях.
Как сообщал УНН, колонна демонстрантов в Ереване, возглавляемая оппозиционером Николом Пашиняном, заблокировала резиденцию премьер-министра по адресу Баграмяна 26.
Вчера в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.
Students being apprehended from France Square earlier today. Vid by Roubina Margossian #Yerevan #Armenia #RejectSerzh pic.twitter.com/mF3p5cUp8U- EVN Report (@evn_report) 18 апреля 2018