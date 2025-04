Протести в Вірменії: почалася нова хвиля затримань активістів

Правоохоронці також зазначили, що через декілька годин відпустять всіх затриманих.



Раніше стало відомо, що поліція почала затримувати опозиційних активістів на площі Франції. За деякою інформацією, з площі вивезли три автобуси з протестувальниками.

Поліція залишилась на площі та перекрила дороги в декількох напрямках.

Як повідомляв УНН, колона демонстрантів в Єревані, очолювана опозиціонером Ніколом Пашіняном, заблокувала резиденцію прем'єр-міністра за адресою Баграмяна 26.

Вчора в центрі Єревана на площі Республіки почався масштабний мітинг опозиціонерів в зв'язку з сьогоднішнім обранням колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром Вірменії.

Students being apprehended from France Square earlier today. Vid by Roubina Margossian #Yerevan #Armenia #RejectSerzh pic.twitter.com/mF3p5cUp8U

— EVN Report (@evn_report) 18 квітня 2018 р.