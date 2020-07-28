Протесты в США: правозащитники зафиксировали почти 600 инцидентов с журналистами на акциях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Более 580 случаев нарушения прав журналистов, освещающих нынешние демонстрации протеста в США, отмечены с 26 мая. Об этом сообщается в понедельник в Twitter U.S. Press Freedom Tracker — объединения более десятка некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав представителей СМИ, передает УНН.
Объединение изложило краткий обзор ситуации с 26 мая по 27 июля в более чем 70 городах страны. За этот период во время акций протеста произошли 585 инцидентов, затрагивающих свободу прессы. Объединение насчитало 84 задержания, 135 нападений, из которых 87 совершили американские полицейские, а также 71 случай порчи съемочного оборудования и причинения урона помещениям СМИ.
116 раз в отношении представителей прессы применяли слезоточивый или перцовый газ, а 137 раз — пластиковые пули или предметы для метания.
Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в задержании, уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия, примерно в 40 городах временно вводился комендантский час.
Latest reported aggressions against the press as of Monday, July 27
*585+ total press freedom incidents*
84+ arrests
135 physical attacks (87 by law enforcement)
80 tear gassings
36 pepper sprayings
137 rubber bullet / projectiles
71 equipment/newsroom damage
42 other/TBD