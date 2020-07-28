Протесты в США: правозащитники зафиксировали почти 600 инцидентов с журналистами на акциях

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106650 просмотра

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4 марта, 13:46 • 141221 просмотра

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4 марта, 13:25 • 113302 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 135749 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102686 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104944 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102224 просмотра

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Более 580 случаев нарушения прав журналистов, освещающих нынешние демонстрации протеста в США, отмечены с 26 мая. Об этом сообщается в понедельник в Twitter U.S. Press Freedom Tracker — объединения более десятка некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав представителей СМИ, передает УНН.

Объединение изложило краткий обзор ситуации с 26 мая по 27 июля в более чем 70 городах страны. За этот период во время акций протеста произошли 585 инцидентов, затрагивающих свободу прессы. Объединение насчитало 84 задержания, 135 нападений, из которых 87 совершили американские полицейские, а также 71 случай порчи съемочного оборудования и причинения урона помещениям СМИ.

116 раз в отношении представителей прессы применяли слезоточивый или перцовый газ, а 137 раз — пластиковые пули или предметы для метания.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в задержании, уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия, примерно в 40 городах временно вводился комендантский час.

Latest reported aggressions against the press as of Monday, July 27

*585+ total press freedom incidents*

84+ arrests
135 physical attacks (87 by law enforcement)
80 tear gassings
36 pepper sprayings
137 rubber bullet / projectiles
71 equipment/newsroom damage
42 other/TBD

— U.S. Press Freedom Tracker (@uspresstracker) July 27, 2020

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