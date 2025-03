Протесты в США: правозащитники зафиксировали почти 600 инцидентов с журналистами на акциях

Объединение изложило краткий обзор ситуации с 26 мая по 27 июля в более чем 70 городах страны. За этот период во время акций протеста произошли 585 инцидентов, затрагивающих свободу прессы. Объединение насчитало 84 задержания, 135 нападений, из которых 87 совершили американские полицейские, а также 71 случай порчи съемочного оборудования и причинения урона помещениям СМИ.

116 раз в отношении представителей прессы применяли слезоточивый или перцовый газ, а 137 раз — пластиковые пули или предметы для метания.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в задержании, уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия, примерно в 40 городах временно вводился комендантский час.

Latest reported aggressions against the press as of Monday, July 27



*585+ total press freedom incidents*



84+ arrests

135 physical attacks (87 by law enforcement)

80 tear gassings

36 pepper sprayings

137 rubber bullet / projectiles

71 equipment/newsroom damage

42 other/TBD

— U.S. Press Freedom Tracker (@uspresstracker) July 27, 2020