Протести у США: правозахисники зафіксували майже 600 інцидентів з журналістами на акціях

Об’єднання виклало короткий огляд ситуації з 26 травня по 27 липня в більш ніж 70 містах країни. За цей період під час акцій протесту відбулися 585 інцидентів, які зачіпають свободу преси. Об’єднання нарахувало 84 затримання, 135 нападів, з яких 87 здійснили американські поліцейські, а також 71 випадок псування знімального обладнання та заподіяння шкоди приміщень ЗМІ.

116 раз по відношенню до представників преси застосовували сльозогінний або перцевий газ, а 137 разів — пластикові кулі або предмети для метання.

Масові протести і заворушення спалахнули в багатьох штатах США після смерті в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда. Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня жорсткий задушливий прийом. Всі четверо співробітників поліції, які брали участь у затриманні, звільнені, їм пред’явлені звинувачення. У боротьбі з заворушеннями до місцевих правоохоронних органів підключалася національна гвардія, приблизно в 40 містах тимчасово вводилася комендантська година.

Latest reported aggressions against the press as of Monday, July 27



* 585 + total press freedom incidents *



84+ arrests

135 physical attacks (87 by law enforcement)

80 tear gassings

36 pepper sprayings

137 rubber bullet / projectiles

71 equipment / newsroom damage

42 other / TBD

