Протести у США: правозахисники зафіксували майже 600 інцидентів з журналістами на акціях

ukru
19 березня, 18:42 • 53273 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 105061 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 103145 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118629 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124885 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120683 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 157193 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125186 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124871 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123969 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 53636 перегляди
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 18449 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 33834 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 38597 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 37671 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 97765 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 104289 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 89696 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 157202 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 118812 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 54515 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 61818 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108549 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126714 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 126037 перегляди
Актуальне
Протести у США: правозахисники зафіксували майже 600 інцидентів з журналістами на акціях

Протести у США: правозахисники зафіксували майже 600 інцидентів з журналістами на акціях

Київ • УНН

 • 12340 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Більше 580 випадків порушення прав журналістів, які висвітлюють нинішні демонстрації протесту в США, відзначені з 26 травня. Про це повідомляється в понеділок в Twitter US Press Freedom Tracker — об’єднання більше десятка некомерційних організацій, що займаються захистом прав представників ЗМІ, передає УНН.

Об’єднання виклало короткий огляд ситуації з 26 травня по 27 липня в більш ніж 70 містах країни. За цей період під час акцій протесту відбулися 585 інцидентів, які зачіпають свободу преси. Об’єднання нарахувало 84 затримання, 135 нападів, з яких 87 здійснили американські поліцейські, а також 71 випадок псування знімального обладнання та заподіяння шкоди приміщень ЗМІ.

116 раз по відношенню до представників преси застосовували сльозогінний або перцевий газ, а 137 разів — пластикові кулі або предмети для метання.

Масові протести і заворушення спалахнули в багатьох штатах США після смерті в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда. Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня жорсткий задушливий прийом. Всі четверо співробітників поліції, які брали участь у затриманні, звільнені, їм пред’явлені звинувачення. У боротьбі з заворушеннями до місцевих правоохоронних органів підключалася національна гвардія, приблизно в 40 містах тимчасово вводилася комендантська година.

Latest reported aggressions against the press as of Monday, July 27

* 585 + total press freedom incidents *

84+ arrests
135 physical attacks (87 by law enforcement)
80 tear gassings
36 pepper sprayings
137 rubber bullet / projectiles
71 equipment / newsroom damage
42 other / TBD

— US Press Freedom Tracker (@uspresstracker) July 27, 2020

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32