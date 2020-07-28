Протести у США: правозахисники зафіксували майже 600 інцидентів з журналістами на акціях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Більше 580 випадків порушення прав журналістів, які висвітлюють нинішні демонстрації протесту в США, відзначені з 26 травня. Про це повідомляється в понеділок в Twitter US Press Freedom Tracker — об’єднання більше десятка некомерційних організацій, що займаються захистом прав представників ЗМІ, передає УНН.
Об’єднання виклало короткий огляд ситуації з 26 травня по 27 липня в більш ніж 70 містах країни. За цей період під час акцій протесту відбулися 585 інцидентів, які зачіпають свободу преси. Об’єднання нарахувало 84 затримання, 135 нападів, з яких 87 здійснили американські поліцейські, а також 71 випадок псування знімального обладнання та заподіяння шкоди приміщень ЗМІ.
116 раз по відношенню до представників преси застосовували сльозогінний або перцевий газ, а 137 разів — пластикові кулі або предмети для метання.
Масові протести і заворушення спалахнули в багатьох штатах США після смерті в Міннеаполісі (штат Міннесота) афроамериканця Джорджа Флойда. Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня жорсткий задушливий прийом. Всі четверо співробітників поліції, які брали участь у затриманні, звільнені, їм пред’явлені звинувачення. У боротьбі з заворушеннями до місцевих правоохоронних органів підключалася національна гвардія, приблизно в 40 містах тимчасово вводилася комендантська година.
Latest reported aggressions against the press as of Monday, July 27
* 585 + total press freedom incidents *
84+ arrests
135 physical attacks (87 by law enforcement)
80 tear gassings
36 pepper sprayings
137 rubber bullet / projectiles
71 equipment / newsroom damage
42 other / TBD