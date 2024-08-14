"Прорыв ВСУ в Курской области": в ОДКБ говорят, что россия "не обращалась за помощью" - СМИ

россия якобы официально не обращалась за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Курской области, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Официальных переговоров и встреч для обсуждения ситуации в приграничных областях россии не было", - говорится в ответе Секретариата ОДКБ на запрос казахской службы Радио Свобода.

"Согласно процедуре, принятой в ОДКБ, государство-член объединения, у которого возникла потребность в военной помощи, должно официально обратиться в Организацию. Такого обращения со стороны рф в связи с ситуацией в Курской области в настоящее время не было", - говорится в ответе Секретариата ОДКБ.

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В ответе организации со штаб-квартирой в москве вхождение ВСУ в Курскую область названо якобы "новым этапом эскалации военного конфликта в зоне ответственности ОДКБ".

"Наша аналитическая служба работает в круглосуточном режиме. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем действовать строго в соответствии с Уставом Организации", - говорится в ответе Секретариата.

Украинская армия, по данным российской стороны, вошла на территорию Курской области россии 6 августа. С тех пор в регионе продолжаются бои. Власти Курской, Брянской и Белгородской областей россии ввели режим контртеррористической операции на территории регионов.