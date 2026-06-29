Прокурор САП завершил расследование в отношении нардепа Качного из-за незаконного обогащения на 12,7 млн грн
Киев • УНН
Прокурор САП завершил досудебное расследование в отношении нардепа Александра Качного, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму более 12,7 млн грн. Он приобрел активы, стоимость которых превышала его законные доходы.
Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу народного депутата Александра Качного, подозреваемого в незаконном обогащении на сумму более 12,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.
Детали
Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу народного депутата Украины IX созыва. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму более 12,7 млн гривен
Народный избранник в 2020 - 2021 годах приобрел активы, стоимость которых на 12,7 млн гривен превышала его законные доходы.
Речь идет о:
- квартире в центре г. Киева площадью 132,6 кв. м и
стоимостью 5,632 млн гривен;
- элитном ремонте и обустройстве указанной квартиры на
сумму 5,656 млн гривен;
- коттедже и земельном участке в курортном поселке
Коблево общей стоимостью 1,694 млн гривен.
Следствие установило, что, несмотря на фиктивное оформление имущества на своего знакомого, нардеп с декабря 2021 года проживал в столичной квартире, лично руководил всеми ремонтными работами и оплачивал их наличными. Квалификация: ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины
Напомним
Народному депутату Александру Качному сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 12,7 млн гривен.