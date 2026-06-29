Прокурор САП завершил расследование в отношении нардепа Качного из-за незаконного обогащения на 12,7 млн грн

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу народного депутата Александра Качного, подозреваемого в незаконном обогащении на сумму более 12,7 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу народного депутата Украины IX созыва. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму более 12,7 млн гривен

Народный избранник в 2020 - 2021 годах приобрел активы, стоимость которых на 12,7 млн гривен превышала его законные доходы.

Речь идет о:

Следствие установило, что, несмотря на фиктивное оформление имущества на своего знакомого, нардеп с декабря 2021 года проживал в столичной квартире, лично руководил всеми ремонтными работами и оплачивал их наличными. Квалификация: ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины