Прокуратура настаивает на принудительном госпитализации внучки, которая до смерти избила бабушку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Донецкой области прокуратура настаивает на применении к внучке, которая до смерти избила родную бабушку, принудительной госпитализации в психиатрическое учреждение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Славянской местной прокуратурой направлено в суд ходатайство о применении к 37-летней жительнице Лиманского района, совершившей общественно опасное деяние, предусмотренное ч.1 ст.115 УК Украины, то есть умышленно причинила смерть другому человеку, принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в заведение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением", - говорится в сообщении.
Напомним, 2 июня, около 18:30, в дом 83-летней женщины пришла внучка, которая в последнее время вместе с родителями опекала старушку.
Во время разговора женщины поссорились, и в ответ на бабушкины претензии разгневанная женщина схватила деревянную палку, на которую обычно опиралась бабушка, и пока та сидела на своей кровати, нанесла ей несколько ударов по голове и туловищу, причинив скальпированную рану и многочисленные ушибы головы, грудной клетки, плеча, кистей и бедер.
Причиной смерти пенсионерки стала механическая асфиксия кровью.
"По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы, у женщины диагностировано обострение психического заболевания, а следовательно она признана лицом, которое не могло осознавать свои действия и руководить ими в момент совершения преступления, и которое остается таковім по настоящее время", - сообщили в прокуратуре.