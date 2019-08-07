Прокуратура наполягає на примусовій госпіталізації онуки, яка до смерті побила бабусю

"Слов’янською місцевою прокуратурою скеровано до суду клопотання про застосування до 37-річної жительки Лиманського району, яка скоїла суспільно небезпечне діяння, передбачене ч.1 ст.115 КК України, тобто умисно заподіяла смерть іншій людині, примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із посиленим наглядом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 червня, близько 18:30, до будинку 83-річної жінки прийшла онука, яка останнім часом разом із батьками опікувалась старенькою.

Під час розмови жінки посварились, і у відповідь на бабусині претензії розгнівана жінка схопила дерев’яну палицю, на яку зазвичай спиралась бабуся, та поки та сиділа на своєму ліжку, нанесла їй кілька ударів по голові і тулубу, спричинивши скальповану рану і численні забої голови, грудної клітини, плеча, кистей та стегон.

Причиною смерті пенсіонерки стала механічна асфіксія кров’ю.

"За результатами проведеної судово-психіатричної експертизи, у неї діагностовано загострення психічного захворювання, а отже її визнано особою, яка не могла усвідомлювати свої дії і керувати ними у момент скоєння злочину, та яка залишається такою по теперішній час", - повідомили в прокуратурі.