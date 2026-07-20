Произошло более 180 боестолкновений, враг запустил 6,5 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 186 боевых столкновений. Враг запустил 6,5 тыс. дронов и сбросил 167 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет, совершил 56 авиационных ударов, сбросил 167 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6595 дронов-камикадзе и совершил 2368 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отразили одну вражескую атаку. Враг нанес два авиационных удара с применением семи управляемых авиабомб и совершил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений возле Цегельного, Волчанских Хуторов, Избицкого и Колодезного.

На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении населенного пункта Куриловка.

Тринадцать попыток захватчиков продвинуться зафиксировано на Лиманском направлении в районах Шийковки, Дробышевого, Новоселовки, Ставков, Лимана и Озерного. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 23 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного, Рай-Александровки и Резниковки; еще три боестолкновения продолжаются.

Пять вражеских штурмов зафиксировано на Краматорском направлении в районах Федоровки Второй, Никифоровки, Юрковки и Васютинского.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 12 вражеских штурмов вблизи Ильиновки, Константиновки, Иванополья и Русиного Яра.

Всего 25 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Шевченко, Новое Шахово, Вильное, Новоалександровка, Торецкое, Софиевка, Кучеров Яр, Белицкое, Мирное, Сергеевка, Удачное, Новоподгородное и Новопавловка. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 28 оккупантов и 20 — ранено; уничтожена одна артиллерийская система, четыре единицы автомобильной, одна единица специальной техники и одна станция радиоэлектронной борьбы врага. Повреждено шесть артиллерийских систем противника. Уничтожено или подавлено 234 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Две атаки оккупантов отразили наши защитники на Александровском направлении в районах Александрограда и Тернового.

Тринадцать атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Верхняя Терса, Воздвижевка, Цветковое, Чарівное, Косовцево и Горькое.

на Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку противника в районе Белогорья.

Штурмовых действий противника на Приднепровском направлении не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

ВСУ за сутки ликвидировали еще 1 600 оккупантов и уничтожили 82 артсистемы – Генштаб