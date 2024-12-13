Программой «Доступные лекарства» можно будет в каждой аптеке Украины - Шмыгаль
Киев • УНН
Кабмин принял постановление о расширении программы «Доступные лекарства» на все аптеки Украины. Украинцы смогут получить почти 600 медизделий и лекарств бесплатно или с небольшой доплатой.
Кабинет министров принял постановление, которое позволяет воспользоваться программой «Доступные лекарства» в каждой аптеке Украины, что позволит сделать лекарственные средства еще более доступными.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
«Правительство продолжает реализацию инициативы Президента «Зимняя поддержка». Уже более 6,8 млн украинцев подались на выплату тысячи гривен по программе «еПоддержка». В частности более 1,8 млн детей.
Первые выплаты уже осуществлены. Также в рамках «Зимней поддержки» мы рекордно расширяем программу «Доступные лекарства». Каждый украинец может ею воспользоваться и получить почти 600 медизделий и лекарств бесплатно или с небольшой доплатой.
Сегодня правительство принимает постановление, по которому воспользоваться программой «Доступные лекарства» можно будет в каждой аптеке нашей страны. Это позволит сделать лекарства еще более доступными в каждом уголке нашей страны», - сказал Шмыгаль.
Напомним,
Кабинет министров расширил программу «Доступные лекарства», что, в частности, предусматривает возможность покупать лекарства за средства зимней «еПоддержки», расширяется перечень лекарственных средств, которые можно будет приобрести по программе.
Минздрав запустил сервис «Укрпочта. Аптека» для бесплатной доставки лекарств в отдаленные районы. Доступно 10 тысяч безрецептурных препаратов и лекарства по программе «Доступные лекарства».