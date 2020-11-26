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Прочесывают люки и теплотрассы: в Херсоне уже около недели продолжаются поиски 22-летнего мужчины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Херсоне около недели продолжаются поиски 22-летнего Дмитрия Капустина, который 20 ноября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.

"20 ноября в 17:00 парень ушел с места жительства и до настоящего времени не вернулся. Последний раз пропавшего видели в Шевченковском парке ночью 21 ноября", - сказано в сообщении.

Отмечается, что розыск парня проводит личный состав Корабельного, Днепровского и Херсонского отделов и отделений полиции. К поиску также задействовано кинологов со служебными собаками, оперативников уголовного розыска из областного главка полиции, военнослужащих Национальной гвардии и общественность. Координация действий личного состава происходит при участии руководителей ГУНП в Херсонской области и начальников местных отделов полиции.

"Полицейские продолжают поиски пропавшего: опрашивают возможных свидетелей, просматривают камеры видеонаблюдения, прочесывают парки, заброшенные здания, теплотрассы и люки", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области, в селе Страхолесье, исчезла 22-летняя женщина с двумя маленькими детьми.

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