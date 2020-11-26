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Прочісують люки та теплотраси: у Херсоні вже близько тижня тривають пошуки 22-річного чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. У Херсоні близько тижня тривають пошуки 22-річного Дмитра Капустіна, який 20 листопада пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.

"20 листопада о 17:00 хлопець пішов з місця свого проживання та до теперішнього часу не повернувся. Останній раз зниклого бачили в Шевченківському парку вночі 21 листопада", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що розшук хлопця проводить особовий склад Корабельного, Дніпровського та Херсонського відділів та відділень поліції. До пошуку також задіяно кінологів зі службовими собаками, оперативників карного розшуку з обласного главку поліції, військовослужбовців Національної гвардії та громадськість. Координації дій особового складу відбувається за участю керівників ГУНП у Херсонській області та начальників місцевих відділів поліції.

"Поліцейські продовжують активні пошуки зниклого: опитують можливих свідків, переглядають камери відеонагляду, прочісують парки, покинуті будівлі, теплотраси та люки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області, в селі Страхолісся, зникла 22-річна жінка із двома маленькими дітьми.

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