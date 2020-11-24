На Київщині зникла жінка з двома маленькими дітьми

Як повідомили у поліції, інцидент стався в Іванківському районі.

"Іванківським відділенням поліції встановлюється місцезнаходження Оніс Надії, 22 роки та її малолітніх дітей: Оніс Максима, 3 роки та Боглачової Софії, 6 місяців", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, жінка разом з дітьми 23 листопада близько 15.00 вийшла з місця проживання своїх родичів (вул. Ватутіна, с. Страхолісся) і до цього часу їх місце перебування не відоме. На зв'язок з рідними не виходить. Розшукувані можуть бути разом з чоловіком на ім’я Олександр, віком 30-33 років.

Прикмети матері Оніс Надії: зріст 160 см, худорлявої статури, обличчя овальне, волосся темне, пряме, довге, очі карі.

Одягнена: синя куртка до колін, чорні штани, шкіряні черевики.

При наявності будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження розшукуваних правоохоронці закликають повідомляти за номером спецлінії поліції "102".

Нагадаємо, у Києві розшукують жінку, яка залишила дитину у знайомих і зникла.