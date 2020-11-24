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В Киевской области исчезла женщина с двумя маленькими детьми

В Киевской области исчезла женщина с двумя маленькими детьми

Киев  •  УНН

 • 72262 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киевской области, в селе Страхолесье, исчезла 22-летняя женщина с двумя маленькими детьми, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Киевской области.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в Иванковском районе.

"Иванковским отделением полиции устанавливается местонахождение Онис Надежды, 22 года и ее малолетних детей: Онис Максима, 3 года и Боглачовой Софии, 6 месяцев", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, женщина вместе с детьми 23 ноября около 15.00 вышла по месту жительства своих родственников (ул. Ватутина, с. Страхолесье) и до сих пор их местонахождение не известно. На связь с родными не получается. Разыскиваемые могут быть вместе с человеком по имени Александр в возрасте 30-33 лет.

Приметы матери Онис Надежды: рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, прямые, длинные, глаза карие.

Одета: синяя куртка до колен, черные брюки, кожаные ботинки.

При наличии любой информации о возможном места нахождения разыскиваемых правоохранители призывают сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, в Киеве разыскивают женщину, которая оставила ребенка у знакомых и исчезла.

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