Присуждена Нобелевская премия по физике: детали

Детали

“Нобелевскую премию по физике этого года присудили за исследования хаотических и явно случайных явлений. Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман заложили фундамент наших знаний о климате Земли и о том, как человечество влияет на него. Джорджо Паризи удостоен награды за революционный вклад в теорию неупорядоченных материалов и случайных процессов”, — пишет Нобелевский комитет.

Сюкуро Манабэ — японо-американский климатолог, он одним из первых начал изучать глобальное потепление и создал первую модель климата Земли. “Он показал, как повышенное количество углекислого газа в атмосфере ведет к увеличению температуры на поверхности Земли”, пишет Нобелевский комитет в пресс-релизе. Клаус Хассельман — немецкий физик и климатолог. Созданная им климатическая модель показала, как погода влияет на климат. С помощью созданных Хассельманом методов ученые доказали, что увеличение температуры на поверхности Земли действительно связано с попаданием все большего количества углекислого газа в атмосферу.

Джорджо Паризи — итальянский физик-теоретик. Его исследования лежат в области комплексных систем, статистической механики и квантовой теории поля. Благодаря его открытиям в области комплексных систем, как пишет Нобелевский комитет, “стало возможно понять и объяснить самые разные явления не только в физике, но и в других областях — например, математике, биологии, нейронауках и машинном обучении”.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Ранее

В прошлом году Нобелевская премия в области физики была присуждена Роджеру Пенроузу из Великобритании и Райнхарду Генцелю и Андреа Гез из США. Пенроуз получил половину денежного приза за открытие того, что “образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности”, а Генцель и Гез — остальную часть суммы за “открытие супермассивного компактного объекта в центре галактики”.

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. Самым первым лауреатом стал немец Вильгельм Конрад Рентген. Он получил награду за открытие рентгеновского излучения. С тех пор премию присудили более 200 ученым.

Нобелевская премия-2021

Накануне, 4 октября, были объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян “за открытие рецепторов температуры и прикосновения”.