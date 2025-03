Присуджено Нобелівську премію з фізики: деталі

Деталі

“Нобелівську премію з фізики цього року присудили за дослідження хаотичних і явно випадкових явищ. Сюкуро Манабе і Клаус Хассельман заклали фундамент наших знань про клімат Землі і про те, як людство впливає на нього. Джорджо Парізі удостоєний нагороди за революційний внесок в теорію невпорядкованих матеріалів і випадкових процесів”, — пише Нобелівський комітет.

Сюкуро Манабе — японо-американський кліматолог, він одним з перших почав вивчати глобальне потепління і створив першу модель клімату Землі. “Він показав, як підвищена кількість вуглекислого газу в атмосфері веде до збільшення температури на поверхні Землі”, пише Нобелівський комітет у прес-релізі. Клаус Хассельман — німецький фізик і кліматолог. Створена ним кліматична модель показала, як погода впливає на клімат. За допомогою створених Хассельманом методів вчені довели, що збільшення температури на поверхні Землі дійсно пов’язано з попаданням все більшої кількості вуглекислого газу в атмосферу.

Джорджо Парізі — італійський фізик-теоретик. Його дослідження лежать в області комплексних систем, статистичної механіки і квантової теорії поля. Завдяки його відкриттям в області комплексних систем, як пише Нобелівський комітет, “стало можливо зрозуміти і пояснити самі різні явища не тільки у фізиці, але і в інших областях — наприклад, математики, біології, нейронауках і машинному навчанні”.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Раніше

У минулому році Нобелівська премія в галузі фізики була присуджена Роджер Пенроузу з Великої Британії і Райнхарду Генцелю і Андреа Гезу з США. Пенроуз отримав половину грошового призу за відкриття того, що “утворення чорних дір служить надійним підтвердженням загальної теорії відносності”, а Генцель і Гез — решту суми за “відкриття супермасивного компактного об’єкту в центрі галактики”.

Нобелівська премія з фізики вручається з 1901 року. Найпершим лауреатом став німець Вільгельм Конрад Рентген. Він отримав нагороду за відкриття рентгенівського випромінювання. З тих пір премію присудили понад 200 вченим.

Нобелівська премія-2021

Напередодні, 4 жовтня, були оголошені лауреати Нобелівської премії в галузі фізіології і медицини. Ними стали американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян “за відкриття рецепторів температури і дотику”.