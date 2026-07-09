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Приобрели устаревшие гранатометы для Сил обороны с ущербом более 300 млн - в офисе "Агентства оборонных закупок" провели обыски

Киев • УНН

 • 5018 просмотра

В Украине раскрыли закупку для Сил обороны одноразовых противотанковых гранатометов ненадлежащего качества по завышенной стоимости. Ущерб государству составляет 318,5 млн грн аванса.

Приобрели устаревшие гранатометы для Сил обороны с ущербом более 300 млн - в офисе "Агентства оборонных закупок" провели обыски

В Украине раскрыли закупку для Сил обороны одноразовых противотанковых гранатометов ненадлежащего качества по завышенной стоимости. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в офисах ГП "Агентство оборонных закупок" и компании-поставщика, а также по местам проживания причастных лиц проведено 13 обысков, передает УНН.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора раскрыта закупка для Сил обороны одноразовых противотанковых гранатометов ненадлежащего качества по завышенной стоимости 

- говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, речь идет о контракте ГП "Агентство оборонных закупок" с частной компанией на поставку 6 тысяч одноразовых противотанковых гранатометов РПГ-75М. Общая сумма договора составила 637 млн грн.

По документам, поставщик должен был передать новое вооружение 2024–2026 годов производства.

Однако еще до заключения контракта Командование сил логистики ВСУ предупреждало государственного закупщика, что этот тип оружия является малоэффективным, и предлагало рассмотреть другие образцы. Несмотря на это, договор был подписан, а поставщик получил аванс в сумме 318,5 млн грн.

В мае 2026 года первая партия 3024 гранатомета поступила на арсенал одной из воинских частей Командования сил логистики ВСУ. Учитывая предварительную информацию о ненадлежащем качестве товара, принимающая сторона не приняла его и оставила лишь на временное хранение.

В дальнейшем следствие установило: фактически в воинскую часть поставили не новое современное вооружение, а гранатометы 1980-х годов изготовления.

При осмотре выявлены признаки перемаркировки. Под внешними этикетками были старые маркировки на чешском языке, а на отдельных частях изделий следы значительного окисления. После снятия новых этикеток установлено, что комплектующие элементы были изготовлены в 1986–1988 годах.

По материалам производства, участники схемы пытались скрыть настоящий год изготовления, техническое состояние и происхождение товара. Для этого подавали поддельные документы и меняли маркировку на изделиях, в частности номер партии и год изготовления.

Также следствие проверяет сговор между должностными лицами государственного закупщика и компанией-поставщиком, без которого эта закупка не могла бы быть реализована.

Убытки государства составляют 318,5 млн грн сумму аванса, уплаченного за фактически не принятое вооружение.

Уголовное производство расследуется  по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований в особый период).

В офисах ГП "Агентство оборонных закупок" и компании-поставщика, а также по местам проживания причастных лиц проведено 13 обысков.

Досудебное расследование осуществляет ГСУ СБУ. Оперативное сопровождение ДВКР СБУ.

Антонина Туманова

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