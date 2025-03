Принц Уильям раскритиковал "космическую гонку"

Детали

В интервью BBC принц Уильям завуалировано раскритиковал предпринимателей Джеффа Безоса, Илона Маска и Ричарда Брэнсона, которые конкурируют между собой в космическом туризме.

"Нам нужны величайшие умы, которые сосредоточены на попытках восстановить эту планету, а не на поисках нового места для жизни", — сказал Уильям о космической гонке.

Он также отметил, что на предстоящем саммите ООН в Глазго, посвященном изменению климата, должно быть больше действий, чем умных слов.

Уильям берет пример со своего отца, принца Чарльза, который в течение десятилетий призывал принимать меры для прекращения климатических изменений.

“We need some of the world’s greatest brains and minds fixed on trying to repair this planet”



Prince William suggests entrepreneurs should focus on saving Earth rather than engaging in space tourismhttps://t.co/aui96ULZCe pic.twitter.com/QqnHFki0BO

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 14, 2021

Напомним

Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса в среду, 13 октября, выполнила второй суборбитальный туристический полет. В космос отправили четырех человек, в том числе актера Уильяма Шатнера, известного по фильмам и сериалам из франшизы "Звездный путь".