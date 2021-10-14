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Принц Вільям розкритикував "космічні перегони"

Принц Вільям розкритикував "космічні перегони"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Онук королеви Великої Британії Єлизавети II принц Вільям запропонував мільярдерам рятувати Землю, а не займатися космічним туризмом. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

В інтерв'ю BBC принц Вільям завуальовано розкритикував підприємців Джеффа Безоса, Ілона Маска та Річарда Бренсона, які конкурують між собою у космічному туризмі. 

"Нам потрібні світлі голови, які зосереджені на спробах відновити цю планету, а не на пошуках нового місця для життя", — сказав Вільям про космічну гонку.

Він також зазначив, що на майбутньому саміті ООН у Глазго, присвяченому зміні клімату, має бути більше дій, ніж розумних слів.

Вільям бере приклад зі свого батька, принца Чарльза, який протягом десятиліть закликав вживати заходів для припинення кліматичних змін.

“We need some of the world’s greatest brains and minds fixed on trying to repair this planet”

Prince William suggests entrepreneurs should focus on saving Earth rather than engaging in space tourismhttps://t.co/aui96ULZCe pic.twitter.com/QqnHFki0BO

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 14, 2021

Нагадаємо

Компанія Blue Origin американського мільярдера Джеффа Безоса в середу, 13 жовтня, виконала другий суборбітальний туристичний політ. У космос відправили чотирьох осіб, зокрема актора Вільяма Шатнера, відомого за фільмами і серіалами з франшизи "Зоряний шлях".

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