Примерно каждый третий по программе возвращения на рынок труда людей 50+ уже имеет работу - Минэкономики

Программа для возвращения на рынок труда людей 50+ привлекла уже более 2 тысяч человек, более 710 проходят стажировку, а также 841 получил работу, или более трети от всех кандидатов, сообщили в Минэкономики после объявления о старте инициативы в мае, пишет УНН.

Детали

Первые результаты программы "Опыт имеет значение" для людей в возрасте 50+ по состоянию на 22 июня, по данным Минэкономики, таковы: 1 554 украинца уже трудоустроились или начали стажировку:

841 – работают;

еще 713 проходят стажировку.

Всего к программе присоединились 2 312 кандидатов, работодатели разместили 2 657 вакансий.

Наиболее активно, как сообщается, к программе присоединяются кандидаты и работодатели из Киева, Львовской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Ровенской областей.

Наибольшим спросом сейчас пользуются такие специалисты: продавцы, бухгалтеры, водители, подсобные рабочие, повара, уборщики, сторожа, швеи, дворники и администраторы.

Отдельное направление программы – обучение. Наибольший интерес вызывают курсы по межвозрастному взаимодействию – 1 349 заявок, цифровых инструментов и ИИ – 1 125, карьерной стратегии – 883.

Напомним

О том, что в Украине запускают программу стажировки для людей 50+ под названием "Опыт имеет значение", которая должна помочь украинцам вернуться на рынок труда, объявили 11 мая.