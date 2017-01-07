Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Пограничники накануне задержали гражданина Молдовы, которого разыскивали правоохранители Румынии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.
Как отмечается, иностранца задержали вчера ночью в пункте пропуска "Мамалыга".
"Во время проверки документов на гражданина, прибывшего в Украину, сработала база данных Интерпола. Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола, этот гражданин 1986 года рождения числился в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Румынию. Его разыскивали для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество против государства и создание преступной группировки", - говорится в сообщении.
Об обнаружении нарушителя проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Личность передана сотрудникам Национальной полиции.