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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пригород Херсона подвергся обстрелу россиян, травмирован 21-летний мужчина

Пригород Херсона подвергся обстрелу россиян, травмирован 21-летний мужчина

Киев  •  УНН

19 марта 2024, 09:55  •  6913 просмотра

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21-летний мужчина был госпитализирован после того, как российские войска обстреляли пригород Херсона.

Российские войска сегодня утром обстреляли пригород Херсона, 21-летний мужчина был травмирован и госпитализирован с контузией, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"С контузией в одну из городских больниц доставлен 21-летний мужчина. Акубаротравму он получил около 9.00 в результате обстрела пригорода Херсона со стороны российских оккупационных войск", - написал Мрочко в соцсетях.

Как уточнили в Херсонской ОВА в соцсетях, 21-летний мужчина попал под вражеский удар на дороге между Антоновкой и Садовым.

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