Пригород Херсона подвергся обстрелу россиян, травмирован 21-летний мужчина

Российские войска сегодня утром обстреляли пригород Херсона, 21-летний мужчина был травмирован и госпитализирован с контузией, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

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"С контузией в одну из городских больниц доставлен 21-летний мужчина. Акубаротравму он получил около 9.00 в результате обстрела пригорода Херсона со стороны российских оккупационных войск", - написал Мрочко в соцсетях.

Как уточнили в Херсонской ОВА в соцсетях, 21-летний мужчина попал под вражеский удар на дороге между Антоновкой и Садовым.

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