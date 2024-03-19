В Херсонской области на оставленной врагом взрывчатке насмерть подорвался пастух

В Херсонской области мужчина, который пас скот, погиб из-за детонации оставленной российскими войсками взрывчатки, которую он нашел и решил взять с собой, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

"В Херсонской области на взрывчатке, оставленной российской армией, подорвался пастух", - сообщил Прокудин в соцсетях.

По его словам, трагический случай произошел вблизи села Молодецкое. Мужчина, который выпасал скот, нашел взрывоопасный предмет.

"Он решил взять его с собой. Снаряд сдетонировал, в результате чего местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью", - указал Прокудин.

Он в очередной раз призвал в случае нахождения подозрительного предмета не трогать его, а сообщить полицейским или спасателям.

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