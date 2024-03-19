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В Херсонской области на оставленной врагом взрывчатке насмерть подорвался пастух
Пастух погиб, когда взрывчатка, оставленная российскими войсками, сдетонировала возле села Молодецкое в Херсонской области.
Призывал молиться за Украину: в беларуси арестовали священника
Пастора в беларуси арестовали на 15 суток за призыв молиться за Украину во время проповеди в церкви. На суде он не признал себя виновным и заявил, что высказывание было вырвано из контекста и использовано в качестве примера для объяснения во время проповеди.
На Киевщине 14-летнюю девочку несколько раз ударили ножом
Несовершеннолетний парень нанес несколько ножевых ранений 14-летней девочке возле развлекательного заведения в Белой Церкви Киевской области 17 марта.
Пожар временно повлиял на работу на одной из ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго
На тепловой электростанции произошло возгорание оборудования, что повлекло временные перебои в работе, но пожар потушили, оборудование заработало, дефицита электроэнергии нет.
На российской белгородщине утром было "громко": есть раненые
Утром на белгородщине прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают о 3 пострадавших. В минобороны рф заявляют о сбитии 9 снарядов над областью.
"Роби своє": переселенка из Запорожья начала бизнес по производству натуральной косметики в Черкасской области
Переселенка из Запорожской области начала бизнес по производству натуральной косметики в Черкасской области.
Третий номер ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской военной операции
Третий по значимости лидер боевого крыла ХАМАС Марван Исса был убит в ходе израильской военной операции на прошлой неделе.
российские ракетоносители уже месяц не выходят на боевое дежурство в Черном море - Гуменюк
российские ракетоносцы уже месяц не несут боевого дежурства в Черном море, лишь патрульные катера время от времени появляются, чтобы починить боновые заграждения.
Дела Майдана: будут судить четырех экс-руководителей подразделений милиции за силовой разгон акций протеста в Черкассах
Четырех бывших работников милиции Черкасской области, будут судить за отдачу незаконных приказов о силовом разгоне протестующих 20 февраля 2014 года, что привело к ранению 13 протестующих и повреждению транспортных средств.
ЕС подготовил закон о доходах от замороженных активов рф для Украины, поступать могут начать уже в июле - Bloomberg
Европейский Союз подготовил законодательство, которое позволит Украине с июля получать доходы от замороженных российских активов, которые оцениваются примерно в 3 миллиарда евро в год, для финансирования поставок вооружений и поддержки украинской оборонной промышленности.