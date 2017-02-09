Причастных к подрыву БТР в Одесской области будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Прокуратура в суд направила обвинительные акты в отношении лиц, причастных к подрыву бронетранспортера в Беляевском районе Одесской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительные акты в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в террористической группе, совершении теракта, незаконном приобретении и хранении боеприпасов и огнестрельного оружия.
Во время специального (заочного) досудебного расследования установлено, что подозреваемый вступил в преступный сговор с лицами для совершения теракта.
В сентябре 2014 года члены террористической группы выехали к блокпосту в Беляевском районе и взорвали бронетранспортер с помощью реактивной противотанковой гранаты.
После чего подозреваемые избавились от пускового устройства в другом районе области, выбросив его в пруд.
Как сообщал УНН, прокуратура направила в суд дело в отношении "депутата "ЛНР".