Причетних до підриву БТР на Одещині судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прокуратура до суду скеровано обвинувальні акти стосовно осіб, причетних до підриву бронетранспортера у Біляївському районі Одещини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Прокуратура Одещини скерувала до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, підозрюваних в участі у терористичній групі, вчиненні теракту, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вогнепальної зброї.
Під час спеціального (заочного) досудового розслідування встановлено, що підозрюваний вступив у злочинну змову з особами для вчинення теракту.
У вересні 2014 року члени терористичної групи виїхали до блокпосту в Біляївському районі та підірвали бронетранспортер за допомогою реактивної протитанкової гранати.
Після чого підозрювані позбулися пускового пристрою в іншому районі області, викинувши його у ставок.
Як повідомляв УНН, прокуратура направила до суду справу щодо "депутата "ЛНР".