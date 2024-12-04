Президентом Намибии впервые в истории стала женщина
Киев • УНН
Вице-президент Нетумбо Нанди-Ндаитва одержала победу на президентских выборах в Намибии, набрав 57% голосов. Она станет первой женщиной-президентом в истории страны, продолжив 34-летнее правление партии СВАПО.
Вице-президент Намибии и кандидат от правящей партии СВАПО Нетумбо Нанди-Ндаитва одержали победу на президентских выборах, состоявшихся 27 ноября, став первой женщиной-президентом страны. Об этом объявила избирательная комиссия после обработки всех поданных бюллетеней, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
72-летняя Нанди-Ндаитва, занимавшая пост вице президента, получила около 57% голосов и одержала убедительную победу, необходимую для преодоления 50-процентного барьера.
Народ Намибии проголосовал за мир и стабильность,
Нанди-Ндаитва присоединилась к СВАПО в 1960-х годах, когда партия боролась за независимость от апартеида в Южной Африке, и занимала ряд высоких постов, в том числе министра иностранных дел. Ее победа продолжается 34-летним правлением СВАПО, которое возглавляло страну с момента обретения независимости в 1990 году.
Основным соперником Нанди-Ндаитвы был Пандулени Итула из оппозиционной партии Independent Patriots for Change (IPC), занявший второе место с 26% голосов.
На выборах в Национальное собрание партия СВАПО также получила большинство, получив 51 из 96 мест. IPC выиграла 20 мест и стала официальной оппозицией. Однако оппозиционная партия объявила, что будет оспаривать результаты в суде из-за грубых нарушений в избирательном процессе.
Несмотря на технические трудности и задержки из-за нехватки избирательных бюллетеней, аналитики отмечают, что Нанди-Ндаитва смогла объединить различные фракции SWAPO и сохранить репутацию, свободную от коррупционных скандалов.
Она настоящая государственница, которая понимает систему. Ее опыт и доверие избирателей помогли одержать победу,
Правительство Уэльса впервые в истории возглавила женщина7 авг. 2024, 09:40 • 17879 просмотров