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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81011 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101555 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107053 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127005 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101156 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101984 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103989 просмотра

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Президенты США, Франции и Ливана проведут конференцию о ситуации в Бейруте 9 августа

Президенты США, Франции и Ливана проведут конференцию о ситуации в Бейруте 9 августа

Киев  •  УНН

 • 13255 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Онлайн-совещание лидеров США, Франции, Ливана и других стран по ситуации в Бейруте, где 4 августа произошел мощный взрыв, состоится в воскресенье, 9 августа. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу на своей странице в Twitter, пишет УНН.

“Мы проведем онлайн-конференцию в воскресенье с президентом (Франции Эмманюэлем) Макроном, руководством Ливана, а также лидерами других стран мира. Все хотят помочь!”, — написал Трамп.

Также американский президент сообщил, что из США в Ливан уже направлены три самолета с гуманитарной помощью и специалистами.

В четверг Макрон, посетив пострадавшие от взрыва районы Бейрута, выразил намерение организовать международную конференцию под эгидой ООН с целью мобилизовать финансовые ресурсы для оказания помощи Ливану. В Елисейском дворце сообщили, что решение о дате проведения конференции пока не принято. Вместе с тем официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер информировал, что конференция пройдет 9 августа в видеоформате.

Had a lengthy discussion this morning with President Macron of France concerning numerous subjects, but in particular the catastrophic event which took place in Beirut, Lebanon...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020

...We will be having a conference call on Sunday with President Macron, leaders of Lebanon, and leaders from various other parts of the world. Everyone wants to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020

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