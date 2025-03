Президенты США, Франции и Ливана проведут конференцию о ситуации в Бейруте 9 августа

“Мы проведем онлайн-конференцию в воскресенье с президентом (Франции Эмманюэлем) Макроном, руководством Ливана, а также лидерами других стран мира. Все хотят помочь!”, — написал Трамп.

Также американский президент сообщил, что из США в Ливан уже направлены три самолета с гуманитарной помощью и специалистами.

В четверг Макрон, посетив пострадавшие от взрыва районы Бейрута, выразил намерение организовать международную конференцию под эгидой ООН с целью мобилизовать финансовые ресурсы для оказания помощи Ливану. В Елисейском дворце сообщили, что решение о дате проведения конференции пока не принято. Вместе с тем официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер информировал, что конференция пройдет 9 августа в видеоформате.

Had a lengthy discussion this morning with President Macron of France concerning numerous subjects, but in particular the catastrophic event which took place in Beirut, Lebanon...

...We will be having a conference call on Sunday with President Macron, leaders of Lebanon, and leaders from various other parts of the world. Everyone wants to help!

