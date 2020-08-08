Президенты США, Франции и Ливана проведут конференцию о ситуации в Бейруте 9 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Онлайн-совещание лидеров США, Франции, Ливана и других стран по ситуации в Бейруте, где 4 августа произошел мощный взрыв, состоится в воскресенье, 9 августа. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу на своей странице в Twitter, пишет УНН.
“Мы проведем онлайн-конференцию в воскресенье с президентом (Франции Эмманюэлем) Макроном, руководством Ливана, а также лидерами других стран мира. Все хотят помочь!”, — написал Трамп.
Также американский президент сообщил, что из США в Ливан уже направлены три самолета с гуманитарной помощью и специалистами.
В четверг Макрон, посетив пострадавшие от взрыва районы Бейрута, выразил намерение организовать международную конференцию под эгидой ООН с целью мобилизовать финансовые ресурсы для оказания помощи Ливану. В Елисейском дворце сообщили, что решение о дате проведения конференции пока не принято. Вместе с тем официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер информировал, что конференция пройдет 9 августа в видеоформате.
Had a lengthy discussion this morning with President Macron of France concerning numerous subjects, but in particular the catastrophic event which took place in Beirut, Lebanon...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020
...We will be having a conference call on Sunday with President Macron, leaders of Lebanon, and leaders from various other parts of the world. Everyone wants to help!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020