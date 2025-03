Президенти США, Франції та Лівану проведуть конференцію щодо ситуації у Бейруті 9 серпня

“Ми проведемо онлайн-конференцію в неділю з президентом (Франції Емманюелем) Макроном, керівництвом Лівану, а також лідерами інших країн світу. Всі хочуть допомогти!”, — написав Трамп.

Також американський президент повідомив, що з США до Лівану вже направлені три літаки з гуманітарною допомогою і фахівцями.

У четвер Макрон, відвідавши постраждалі від вибуху райони Бейрута, висловив намір організувати міжнародну конференцію під егідою ООН з метою мобілізувати фінансові ресурси для надання допомоги Лівану. У Єлисейському палаці повідомили, що рішення про дату проведення конференції поки не прийнято. Разом з тим офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер інформував, що конференція пройде 9 серпня в відеоформаті.

Had a lengthy discussion this morning with President Macron of France concerning numerous subjects, but in particular the catastrophic event which took place in Beirut, Lebanon ...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020

... We will be having a conference call on Sunday with President Macron, leaders of Lebanon, and leaders from various other parts of the world. Everyone wants to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020