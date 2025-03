Президент США станет дедушкой в ​​девятый раз

Мальчик должен появиться на свет в сентябре, он станет девятым внуком президента США.

Перед будущими родителями стоит ответственная задача - выбрать сыну имя. По словам Лары Трамп, они бы хотели назвать новорожденного Чарли, но такое имя уже носит пес.

Президент США уже поздравил сына и его жену в Twitter.

"Очень горд и очень рад за вас", - написал он.

Congratulations Eric & Lara. Very proud and happy for the two of you! https://t.co/s0T3cTQc40

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 марта 2017 г.

Как пишет издание, Дональд Трампа имеет пятеро детей и восемь внуков. Пятеро из них - от старшего сына Дональда Трампа-младшего и его жены Ванессы, еще трое - от дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера.

Ранее сообщалось, что бывшая жена президента Ивана Трамп приступила к написанию мемуаров о воспитании детей.

Напомним, Д.Трамп заявил, что дети нелегальных иммигрантов могут не опасаться депортации.